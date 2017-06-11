Украина на выезде одержала победу над Финляндией
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными
Финляндии и Украины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу
сборной Украины.
Первый мяч в составе украинцев забил Евгений Коноплянка. Во
втором тайме он сыграл на добивании и поразил пустые ворота. Финны сравняли
счет благодаря удару Йоэля Похьянпало, который добил в воротам мяч, отскочивший
от перекладины. Вновь вывел гостей вперед Артем Беседин, замкнувший навес от
Ракицкого ударом головой в падении.
После шести матчей сборная Украины на данный момент занимает
второе место в группе I, имея в активе
11 очков. У финнов одно очко и пятое место. Остальные матчи шестого тура в этой
группе состоятся позже.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа I
6-й тур
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция