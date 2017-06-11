Украина на выезде одержала победу над Финляндией

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Украины завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Украины.

Первый мяч в составе украинцев забил Евгений Коноплянка. Во втором тайме он сыграл на добивании и поразил пустые ворота. Финны сравняли счет благодаря удару Йоэля Похьянпало, который добил в воротам мяч, отскочивший от перекладины. Вновь вывел гостей вперед Артем Беседин, замкнувший навес от Ракицкого ударом головой в падении.

После шести матчей сборная Украины на данный момент занимает второе место в группе I, имея в активе 11 очков. У финнов одно очко и пятое место. Остальные матчи шестого тура в этой группе состоятся позже.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа I

6-й тур