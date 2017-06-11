Ирландия сыграла вничью с Австрией и вышла на первое место в группе D
Футболисты сборной Ирландии на своем поле сыграли вничью с командой Австрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 (1:1).
Счет на 31-й минуте встречи открыл защитник австрийской сборной Мартин Хинтереггер. За пять минут до конца матча нападающий ирландцев Джонатан Уолтерс сравнял счет в матче.
После этой игры сборная Австрии набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Ирландия, имея в активе 12 очков, вышла в лидеры группы D, обогнав на одно очко сборную Сербии, которая сыграла на одну игру меньше.
В следующем туре 2 сентября Ирландия в гостях встретится с командой Грузии. В тот же день Австрия на выезде сыграет с Уэльсом.
Матч
Ирландия - Австрия - 1:1 (0:1)
Голы
Хинтереггер 31 (0:1). Уолтерс 85 (1:1).
Состав
Ирландия: Рэндольф, Даффи, Кристи, Уорд (Мёрфи, 56), Хендрик, Брэйди, Артер (Хулэхэн, 71), Уилан (Макгиди, 77), Маклин, Уолтерс, Лонг
Австрия: Линднер, Хинтереггер, Ляйнер, Драгович, Прёдль, Юнузович, Лазаро, Баумгартлингер, Кайнц, Алаба, Бургшталлер
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
11 июня 19:00, , Онлайн-трансляция