Ирландия сыграла вничью с Австрией и вышла на первое место в группе D

Футболисты сборной Ирландии на своем поле сыграли вничью с командой Австрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 (1:1).

Счет на 31-й минуте встречи открыл защитник австрийской сборной Мартин Хинтереггер. За пять минут до конца матча нападающий ирландцев Джонатан Уолтерс сравнял счет в матче.

После этой игры сборная Австрии набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Ирландия, имея в активе 12 очков, вышла в лидеры группы D, обогнав на одно очко сборную Сербии, которая сыграла на одну игру меньше.

В следующем туре 2 сентября Ирландия в гостях встретится с командой Грузии. В тот же день Австрия на выезде сыграет с Уэльсом.