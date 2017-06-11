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Сербия – Уэльс. Иванович выйдет в стартовом составе

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб сборной Сербии объявил состав на матч отборочного этапа к чемпионату мира-2018 против Уэльса.

Основной состав: Стойкович, Рукавина, Настасич, Иванович, Митрович А, Тадич, Коларов, Вукович, Миливоевич, Костич, Матич;

Запасные: Йованович, Райкович, Кошанович, Гудель, Тошич, Прийович, Митрович С, Гачинович, Катай, Спахич, Павлович, Обрадович.

Напомним, матч пройдет в Белграде и начнется в 21:45. Сербия с 11 очками возглавляет свою отборочную группу, Уэльс с семью баллами идет на четвертом месте.

Матч

Сербия - Уэльс - 0:0

1-й тайм

Состав

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Вукович, Митрович С., Рукавина, Настасич, Тадич, Матич, Костич, Миливоевич

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Уильямс Э., Честер, Гантер, Ричардс, Рэмзи, Лэдли, Аллен, Эдвардс, Воукс

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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