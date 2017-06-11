Сербия – Уэльс. Иванович выйдет в стартовом составе
Тренерский штаб
сборной Сербии объявил состав на матч отборочного этапа к чемпионату мира-2018
против Уэльса.
Основной состав: Стойкович,
Рукавина, Настасич, Иванович, Митрович А, Тадич, Коларов, Вукович, Миливоевич,
Костич, Матич;
Запасные: Йованович,
Райкович, Кошанович, Гудель, Тошич, Прийович, Митрович С, Гачинович, Катай,
Спахич, Павлович, Обрадович.
Напомним, матч пройдет в Белграде и начнется в 21:45. Сербия с 11 очками возглавляет свою отборочную группу, Уэльс с семью баллами идет на четвертом месте.
Матч
Состав
Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Вукович, Митрович С., Рукавина, Настасич, Тадич, Матич, Костич, Миливоевич
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Уильямс Э., Честер, Гантер, Ричардс, Рэмзи, Лэдли, Аллен, Эдвардс, Воукс
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция