Грузия сыграла вничью с Молдавией, проигрывая 0:2 по ходу матча

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Молдавии и Грузии завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

На 15-й минуте счет в матче открыл Раду Гынсарь, а на 36-й минуте забил Александр Дедов. Грузины во втором тайме отыгрались – отличились Георгий Меребашвили и Валерий Казаишвили.

Грузия с тремя очками идет пятой в группе D. Молдавия на последнем, шестом месте – два очка.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа D

6-й тур