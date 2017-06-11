Грузия сыграла вничью с Молдавией, проигрывая 0:2 по ходу матча
Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Молдавии
и Грузии завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
На 15-й минуте счет в матче открыл Раду Гынсарь, а на 36-й
минуте забил Александр Дедов. Грузины во втором тайме отыгрались – отличились Георгий
Меребашвили и Валерий Казаишвили.
Грузия с тремя очками идет пятой в группе D. Молдавия на последнем, шестом месте – два очка.
ЧМ-2018. Европейская квалификация
Группа D
6-й тур
Матч
Голы
Гынсарь 15 (1:0). Дедов 36 (2:0). Меребашвили 65 (2:1). Казаишвили 70 (2:2).
Состав
Молдавия: Намашко, Бордиян, Епуряну, Посмак, Карп, Кочук, Дедов, Чеботару, Тигирлаш, Антонюк А., Гынсарь
Грузия: Макаридзе, Табидзе, Даушвили (Казаишвили, 46), Кверквелия, Наваловский, Кашия, Лобжанидзе, Канкава, Арабидзе, Качарава, Двалишвили (Меребашвили, 64)
Судья:
Андреас Экберг (Швеция)
Место и дата
11 июня 19:00, , Онлайн-трансляция