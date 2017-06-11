Уильям Квист: Еще до матча я говорил, что казахстанцы – отморозки

Полузащитник сборной Дании Уильям Квист жестко выразился об игроках сборной Казахстана после очного матча команд в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что датчане победили со счетом 3:1.

«Заранее было ясно, что это будет битва. Хорошо хоть не последняя — и на том спасибо. Еще до матча я говорил, что казахстанцы — отморозки: порой они провоцировали нас. В том эпизоде [фол Исламхана] красная карточка действительно была чистой.

Я не пересматривал тот момент, но хорошо почувствовал тогда, как игрок Казахстана приложился мне по зубам и щеке одновременно — было много крови. В целом же мы сыграли не очень хорошо, но были эффективнее и лучше них», - цитирует Квиста Sports.kz.

Матч Казахстан - Дания - 1:3 (0:1) Голы Йоргенсен Н. 27 (0:1). Эриксен 50 (0:2 - пен.). Куат 76 (1:2). Дольберг 81 (1:3). Место и дата 10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция





