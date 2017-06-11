Антон Назаров: Ласицкене по силам побить мировой рекорд

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров прокомментировал выступление россиянки Марии Ласицкене на этапе Мирового вызова.

- Сегодня Мария показала потрясающий результат, она сильнейшая в мире. У Ласицкене с Геннадием Габреляном (личным тренером спортсменки - прим. ТАСС) очень оригинальный и новаторский подход к тренировочному процессу, они составили уникальный тандем. Я могу только поздравить Машу и Геннадия Гариковича, это супер, это очень здорово.

Мировой рекорд очень давно стоит (с 1987 года), были близки к нему и Чичерова, и Слесаренко. Я думаю, Маше по силам эта высота, но давайте не будем спешить, давайте не будем ничего загадывать. Она великая спортсменка, но самые большие победы у нее еще впереди. Будем ждать от нее высочайших результатов и пожелаем ей удачи и всего самого наилучшего, - приводит слова Назарова ТАСС.

Напомним, что российская спортсменка в воскресенье победила с результатом 2,04 метра, показав лучший результат сезона в мире.