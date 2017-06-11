Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей дня.
1. Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку. Это его десятая победа на турнире.
2. Фабио Капелло возглавил
китайский клуб «Цзянсу Сунин».
3. Сборная Украины обыграла
Финляндию в квалификации ЧМ-2018.
4. Сборные Ирландии и Австрии
сыграли вничью.
5. В матче Мировой лиги по
волейболу мужская сборная России обыграла команду Италии.
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