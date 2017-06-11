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Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос» обыграл Стэна Вавринку. Это его десятая победа на турнире.

2. Фабио Капелло возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».

3. Сборная Украины обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018.

4. Сборные Ирландии и Австрии сыграли вничью.

5. В матче Мировой лиги по волейболу мужская сборная России обыграла команду Италии.

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