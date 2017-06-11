Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до конца

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

— В первую очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла важные три очка. Конечно, также бы хотелось поблагодарить наших болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка. Спасибо вам большое. Спасибо также и нашим журналистам.

— Чего не хватало в первом тайме?

— Не хватало сил. Но они отдавались игре полностью, я благодарен им за это. Даже несмотря на усталость, они боролись до последнего. За это им огромное спасибо.

— Прокомментируйте, пожалуйста, замены.

— Плановой была лишь замена Селезнева. Мы знали, что у него травма, и он себя неважно чувствовал перед игрой. Беседин хорошо вошел в игру. Оба форварда проделали огромный объем работы. Коваленко, уже было видно, устал по ходу матча, поэтому мы решили его заменить. Повторюсь, все сегодня отдались борьбе полностью, за что ребятам огромная благодарность, - цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика.