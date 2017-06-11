Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до конца
Главный тренер сборной
Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной
Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом
2:1.
— В первую
очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла
важные три очка. Конечно, также бы хотелось поблагодарить наших
болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка. Спасибо вам большое. Спасибо
также и нашим журналистам.
— Чего
не хватало в первом тайме?
— Не хватало
сил. Но они отдавались игре полностью, я благодарен
им за это. Даже несмотря на усталость, они боролись
до последнего. За это им огромное спасибо.
— Прокомментируйте,
пожалуйста, замены.
— Плановой была лишь замена Селезнева. Мы знали, что у него травма, и он себя неважно чувствовал перед игрой. Беседин хорошо вошел в игру. Оба форварда проделали огромный объем работы. Коваленко, уже было видно, устал по ходу матча, поэтому мы решили его заменить. Повторюсь, все сегодня отдались борьбе полностью, за что ребятам огромная благодарность, - цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика.
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция