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Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до конца

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

— В первую очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла важные три очка. Конечно, также бы хотелось поблагодарить наших болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка. Спасибо вам большое. Спасибо также и нашим журналистам.

— Чего не хватало в первом тайме?

— Не хватало сил. Но они отдавались игре полностью, я благодарен им за это. Даже несмотря на усталость, они боролись до последнего. За это им огромное спасибо.

— Прокомментируйте, пожалуйста, замены.

— Плановой была лишь замена Селезнева. Мы знали, что у него травма, и он себя неважно чувствовал перед игрой. Беседин хорошо вошел в игру. Оба форварда проделали огромный объем работы. Коваленко, уже было видно, устал по ходу матча, поэтому мы решили его заменить. Повторюсь, все сегодня отдались борьбе полностью, за что ребятам огромная благодарность, - цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика.

Матч

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы

Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).

Состав

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)

Предупреждения:

Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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