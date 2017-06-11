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«Балтика» продлила контракт с Шешуковым

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

Полузащитник «Балтики» Александр Шешуков продлил контракт с клубом. Соглашение 34-летнего игрока с клубом из Калининграда рассчитано на один год.

Напомним, Шешуков выступает за команду с февраля этого года и во второй половине сезона 2016/2017 помог «Балтике» остаться в ФНЛ. В чемпионате ФНЛ Шешуков провел четыре матча.

Минувший сезон полузащитник начинал в тульском «Арсенале». А до этого он играл в «Локомотиве», «Ростове», «Спартаке», «Москве» и «Луче-Энергии».

Добавим, что «Балтику» тренирует Игорь Черевченко, с которым Шешуков работал в «Локомотиве».

Новый сезон «Балтика» 8 июля матчем в гостях с «Тюменью».

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