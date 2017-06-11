Евгений Малкин: Возможность выиграть второй Кубок Стэнли подряд давит на команду

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в преддверии шестого матча финальной серии плей-офф против «Нэшвилла» отметил, что на команду влияет тот факт, что «Пингвинз» могут выиграть Кубок Стэнли дважды подряд.

- Чем нынешний финал отличается для вас от трёх предыдущих с точки зрения психологии? Возможностью выиграть второй кубок подряд. За последние 20 лет никому в НХЛ это не удавалось. Это немного давит, но мы умеем держать себя в руках и сосредоточиваться на поставленной цели, не оглядываясь назад. Каждая игра в финале не похожа на другую, соперник попадается один сильнее другого, поэтому каждый матч - это битва, и каждая победа - это праздник, - приводит слова Малкина RT.

Напомним, что «Пингвинз» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч финала между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в понедельник. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.