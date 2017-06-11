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Маркку Канерва: В эпизодах с голами Украины наши футболисты спали

Источник:  «Динамо Киев» от Шурика»Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

— Игра Финляндии отличалась от тех, что были ранее. Мы контролировали мяч, но были и свои неточности в нескольких моментах. Особенно, это касается тех эпизодов, когда украинцы забивали голы. Наши игроки в те моменты просто спали. Это и решило исход противостояния. Очень обидно.

— Что случилось в моментах, когда Финляндия пропустила два гола?

— У Украины очень хорошие футболисты, высококлассные. Именно благодаря индивидуальным действиям сопернику и удалось выиграть сегодняшнюю встречу. Приятно, что мы сегодня сумели забить гол. Это позитивный сигнал для нас. Я доволен тем, как мы действовали в защите. Мы грамотно оборонялись. Тем не менее, мы допустили несколько ошибок. Хочу поздравить Украину с победой, они показали более продуктивную игру и заслужили победу, - цитирует Канерву «Динамо» Киев от Шурика.

Матч

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы

Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).

Состав

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)

Предупреждения:

Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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