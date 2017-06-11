Маркку Канерва: В эпизодах с голами Украины наши футболисты спали

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

— Игра Финляндии отличалась от тех, что были ранее. Мы контролировали мяч, но были и свои неточности в нескольких моментах. Особенно, это касается тех эпизодов, когда украинцы забивали голы. Наши игроки в те моменты просто спали. Это и решило исход противостояния. Очень обидно.

— Что случилось в моментах, когда Финляндия пропустила два гола?

— У Украины очень хорошие футболисты, высококлассные. Именно благодаря индивидуальным действиям сопернику и удалось выиграть сегодняшнюю встречу. Приятно, что мы сегодня сумели забить гол. Это позитивный сигнал для нас. Я доволен тем, как мы действовали в защите. Мы грамотно оборонялись. Тем не менее, мы допустили несколько ошибок. Хочу поздравить Украину с победой, они показали более продуктивную игру и заслужили победу, - цитирует Канерву «Динамо» Киев от Шурика.