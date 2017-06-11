Евгений Коноплянка: Можете называть меня Пиппо Индзаги

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1, а сам Евгений забил один из мячей.

«Я уже не Женя! Можно просто: Пиппо Индзаги (смеется). Больше нечего говорить. Но я был рад оказаться в этой позиции и помочь добыть эти важные три очка команде. У меня свои трудности, была проблема в тренере. Я рад, как никто, что это решилось. Надеюсь, что все сейчас для меня повернется.

Не играя в клубе, я играю в сборной — это большая честь. Даже просто играть в сборной — это честь. В расположении сборной я каждый день работал, доказывал и давал понять, что мое положение в «Шальке» было действительно ошибочным, — цитирует Коноплянку «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».