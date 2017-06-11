Евгений Коноплянка: Можете называть меня Пиппо Индзаги
Полузащитник сборной Украины Евгений
Коноплянка поделился впечатлениями после матча со сборной Финляндии в
квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1, а сам
Евгений забил один из мячей.
«Я уже не Женя! Можно просто: Пиппо Индзаги (смеется).
Больше нечего говорить. Но я был рад оказаться в этой позиции и помочь добыть
эти важные три очка команде. У меня свои трудности, была проблема в тренере. Я
рад, как никто, что это решилось. Надеюсь, что все сейчас для меня повернется.
Не играя в клубе, я играю в сборной — это большая честь. Даже просто играть в сборной — это честь. В расположении сборной я каждый день работал, доказывал и давал понять, что мое положение в «Шальке» было действительно ошибочным, — цитирует Коноплянку «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция