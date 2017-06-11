Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанции

Завершилась гонка на Гран-при Канады. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Британец первым преодолел 70 кругов, а вторым к финишу пришел его партнер по команде Валттери Боттас. На третьем месте Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Лидировавший в общем зачете Себастьян Феттель из «Феррари» занял четвертое место. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не сумел финишировать.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки. Следующий этап состоится в Баку. Гран-при Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.

Гран-при Канады

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов

2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,783

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35,297

4. Себастьян Феттель («Феррари») +35,907

5. Серхио Перес («Форс-Индия») +40,476

6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +40,716

7. Кими Райкконен («Феррари») +58,632

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60,374

9. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Сошли

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Карлос Сайнс («Торо Россо»)