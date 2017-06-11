Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанции
Завершилась гонка на Гран-при
Канады. Победу одержал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Британец первым преодолел 70
кругов, а вторым к финишу пришел его партнер по команде Валттери Боттас. На
третьем месте Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Лидировавший в общем зачете
Себастьян Феттель из «Феррари» занял четвертое место. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят не сумел финишировать.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки. Следующий этап состоится в Баку. Гран-при
Азербайджана пройдет с 23 по 25 июня.
Гран-при Канады
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,783
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35,297
4. Себастьян Феттель («Феррари») +35,907
5. Серхио Перес («Форс-Индия») +40,476
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +40,716
7. Кими Райкконен («Феррари») +58,632
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60,374
9. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Сошли
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Карлос Сайнс («Торо Россо»)