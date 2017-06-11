Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6, 1:6Надаль
Футбол  Ирландия1 : 1Австрия
Формула-1  Гран-при Канады. Гонка
Волейбол  Италия2 : 3Россия
Футбол  Финляндия1 : 2Украина
Футбол  Македония1 : 2Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» поздравил Надаля с его 10-й в карьере победой на «Ролан Гаррос»

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с его 10-й в карьере победой на Открытом чемпионате Франции.

«Поздравляем Рафаэля Надаля, почетного члена клуба, с его десятой победой на «Ролан Гаррос», – говорится в сообщении в твиттере испанского клуба.

Напомним, что Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в его карьере.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рафаэль Великий. Надаль – 10-кратный чемпион «Ролан Гарроса»Рафаэль Великий. Надаль – 10-кратный чемпион «Ролан Гарроса»Рафаэль Надаль опять переписал историю – испанец, разгромив Станисласа Вавринку, выиграл свой 15-й турнир «Большого шлема».Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Стэн Вавринка: Надаль – пример для всех в теннисеШвейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос». Напомним, что в финале его в трех сетах обыграл испанец Рафаэль Надаль – 6:2, 6:3, 6:1.Рафаэль Надаль: «Ролан Гаррос» - самый важный турнир в моей карьереИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после финала «Ролан Гаррос». Напомним, что он победил швейцарца Стэна Вавринку – 6:2, 6:3, 6:1.Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз выиграл «Ролан Гаррос»Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3, 6:1 в пользу Надаля.Виктор Янчук: Можно сказать, что Остапенко помогла советская школаЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением от победы Елены Остапенко в финале «Ролан Гаррос».Шафаржова и Маттек-Сэндз выиграли «Ролан Гаррос» в парном разрядеАмериканка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии стали чемпионками «Ролан Гаррос»-2017 в парном разряде.Денис Попов: Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне РоналдуБывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил мадридский «Реал» и «Барселону», а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.Букмекеры считают Надаля явным фаворитом финала «Ролан Гаррос»Сегодня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции-2017 в мужском одиночном разряде.Анабель Медина-Гарригес: Удивлена тем, как Остапенко справилась с «Ролан Гаррос». Не могу описать это словамиБывшая испанская теннисистка Анабель Медина-Гарригес прокомментировала сенсационную победу 20-летней латвийки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции-2017.Девушка дня. Победительница «Ролан Гаррос» Елена ОстапенкоДевушка дня. Победительница «Ролан Гаррос» Елена ОстапенкоШарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболеНемецкий телеканал ARD во главе с журналистом Хайо Зеппельтом представил новый фильм о допинге, посвященный бразильскому футболу, сообщает RT, ссылаясь на издание Sportshau.Винус и Харрисон выиграли «Ролан Гаррос» в парном разрядеИнтернациональный дуэт Майкл Винус (Новая Зеландия) и Райан Харрисон (США) стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!Остапенко сотворила чудо. И Латвия стоит на голове от счастья!Главный редактор «Советского спорта», оказавшийся в эти дни в Риге, рассказывает, как Латвия восприняла победу своей представительницы.Елена Остапенко – чемпионка «Ролан Гарроса»Елена Остапенко – чемпионка «Ролан Гарроса»Елена Остапенко обыграла Симону Халеп в финале Открытого чемпионата Франции.Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за СлуцкимПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в «Халл Сити».Анна Чакветадзе: Удивительно, насколько Остапенко была спокойна в финале «Ролан Гаррос»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.Елена Остапенко: Я не верю, в 20 лет я выиграла «Ролан Гаррос»Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции по теннису.Шамиль Тарпищев: Остапенко победила на «Ролан Гаррос» благодаря своему характеруПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу 20-летней латвийской теннисистки Елены Остапенко на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Футбол
«Реал» поздравил Надаля с его 10-й в карьере победой на «Ролан Гаррос»
Формула-1
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошел с дистанции
Хоккей
Евгений Малкин: Возможность выиграть второй Кубок Стэнли подряд давит на команду
Футбол
Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости