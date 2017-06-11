«Реал» поздравил Надаля с его 10-й в карьере победой на «Ролан Гаррос»
Источник: ФК «Реал»Комментарии
Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с его 10-й в карьере победой на Открытом чемпионате Франции.
«Поздравляем Рафаэля Надаля, почетного члена клуба, с его десятой победой на «Ролан Гаррос», – говорится в сообщении в твиттере испанского клуба.
🏆🎾🔝— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 11 июня 2017 г.
¡Enhorabuena a @RafaelNadal, socio de honor del club, por lograr su décimo Roland Garros!#RealMadrid pic.twitter.com/ec9QtI0MK6
Напомним, что Финальный матч «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой испанского теннисиста со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Для Надаля это десятая победа на «Ролан Гаррос» в его карьере.
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