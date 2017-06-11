Сборная Сербии дома сыграла вничью с Уэльсом и возглавила группу D
Футболисты сборной Сербии на своем поле сыграли вничью с командой Уэльса в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:1.
Счет в матче ударом с 11-метровой отметки открыл полузащитник Уэльса Аарон Рэмси. На 73-й минуте нападающий сербской сборной Александр Митрович восстановил равновесие в матче.
После этой игры сборная Сербии набрала 12 очков и занимает первое место в группе D, опережая команду Ирландии, имеющей в активе столько же очков, лишь по разнице мячей. Уэльс, имея в активе 8 очков, поднялся на третью строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 2 сентября Сербия на своем поле примет команду Молдавии. В тот же день Уэльс дома сыграет со сборной Австрии.
Матч
Голы
Рэмзи 35 (0:1 - пен.). Митрович А. 74 (1:1).
Состав
Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Вукович, Митрович С., Рукавина, Настасич, Тадич, Матич, Костич, Миливоевич
Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Уильямс Э., Честер, Гантер, Ричардс, Рэмзи, Лэдли, Аллен, Эдвардс, Воукс
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция