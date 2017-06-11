Сборная Испании в гостях переиграла Македонию

Футболисты сборной Испании в гостях переиграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.

Счет в матче на 15-й минуте открыл полузащитник испанцев Давид Сильва. На 27-й минуте форвард Диего Коста удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте встречи защитник македонской команды Стефан Ристовски сократил разницу в счете.

После этой игры сборная Испании набрала 16 очков и занимает первое место в группе G, опережая команду Италии лишь по разнице мячей. Македония, имея в активе 3 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре 2 сентября Македония в гостях сыграет с командой Израиля. В тот же день Испания на своем поле примет сборную Италии.