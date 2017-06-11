Сборная Испании в гостях переиграла Македонию
Футболисты сборной Испании в гостях переиграли команду Македонии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.
Счет в матче на 15-й минуте открыл полузащитник испанцев Давид Сильва. На 27-й минуте форвард Диего Коста удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте встречи защитник македонской команды Стефан Ристовски сократил разницу в счете.
После этой игры сборная Испании набрала 16 очков и занимает первое место в группе G, опережая команду Италии лишь по разнице мячей. Македония, имея в активе 3 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице.
В следующем туре 2 сентября Македония в гостях сыграет с командой Израиля. В тот же день Испания на своем поле примет сборную Италии.
Матч
Македония - Испания - 1:2 (0:2)
Голы
Силва 15 (0:1). Коста 27 (0:2). Ристовски 66 (1:2).
Состав
Македония: Димитриевски, Тошевски, Шиков, Ристовски, Ристевски, Алиоски, Мойсов, Степанович, Спировски, Пандев, Несторовски
Испания: де Хеа, Альба, Рамос, Пике, Карвахаль, Алькантара, Силва, Иньеста, Бускетс, Иско, Коста
Судья:
Павел Гил (Польша)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция