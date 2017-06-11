Сборная Албании в гостях разгромила Израиль
Футболисты сборной Израиля на своем поле уступили команде Албании в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 0:3.
Счет в матче на 22-й минуте открыл нападающий албанской команды Армандо Садику. На 44-й он же удвоил преимущество албанцев, оформив в этой встрече дубль. На 71-й минуте встречи полузащитник Ледиан Мемушай сделал счет в матче крупным.
После этой игры сборная Албании набрала 9 очков и поднялась на третье место в группе G. Столько же очков в активе команды Израиля, которая занимает четвертую строчку в турнирной таблице и уступает албанцам по разнице мячей.
В следующем туре 2 сентября Израиль на своем поле примет команду Македонии. В тот же день Албания дома сыграет со сборной Лихтенштейна.
Матч
Голы
Садику 22 (0:1). Садику 44 (0:2). Мемушай 71 (0:3).
Состав
Израиль: Гореш, Тиби, Тавата, Цедек, Даса, Натхо, Коэн, Рафаэлов, Сахар, Голаса, Захави
Албания: Стракоша, Хюсай, Алийи, Маврай, Джимсити, Абраши, Хика, Роши, Мемушай, Кукели, Садику
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция