Сборная Албании в гостях разгромила Израиль

Футболисты сборной Израиля на своем поле уступили команде Албании в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 0:3.

Счет в матче на 22-й минуте открыл нападающий албанской команды Армандо Садику. На 44-й он же удвоил преимущество албанцев, оформив в этой встрече дубль. На 71-й минуте встречи полузащитник Ледиан Мемушай сделал счет в матче крупным.

После этой игры сборная Албании набрала 9 очков и поднялась на третье место в группе G. Столько же очков в активе команды Израиля, которая занимает четвертую строчку в турнирной таблице и уступает албанцам по разнице мячей.

В следующем туре 2 сентября Израиль на своем поле примет команду Македонии. В тот же день Албания дома сыграет со сборной Лихтенштейна.