Турция одержала победу в матче с Косово
Матч европейской квалификации
ЧМ-2018 между сборными Косово и Турции завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 4:1 в пользу сборной Турции.
Матч проходил в Шкодере
(Албания). В составе победителей отличились Волкан Шен, Дженгинз Унер , Бурак
Йилмаз и Озан Туфан. У косоваров гол в активе Амира Ррахмани.
Сборная Турции набрала 11
очков и занимает третье место в группе I. У команды Косово одно очко и шестое место.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа I
6-й тур
Матч
Голы
Шен 7 (0:1). Ррахмани 22 (1:1). Ундер 31 (1:2). Йылмаз 61 (1:3). Туфан 82 (1:4).
Состав
Косово: Уйкани, Войвода, Алити, Ррахмани, Пниши, Нухиу, Зенели, Бериша В., Алуши, Крьезу, Авдижай
Турция: Бабакан, Генюл, Калдырым, Союнчу, Озьякуп, Туфан, Инан, Шен, Топал, Ундер, Йылмаз
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция