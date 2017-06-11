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Турция одержала победу в матче с Косово

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Косово и Турции завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу сборной Турции.

Матч проходил в Шкодере (Албания). В составе победителей отличились Волкан Шен, Дженгинз Унер , Бурак Йилмаз и Озан Туфан. У косоваров гол в активе Амира Ррахмани.

Сборная Турции набрала 11 очков и занимает третье место в группе I. У команды Косово одно очко и шестое место.

ЧМ-2018. Европейская квалификация

Группа I

6-й тур

Матч

Косово - Турция - 1:4 (1:2)

Голы

Шен 7 (0:1). Ррахмани 22 (1:1). Ундер 31 (1:2). Йылмаз 61 (1:3). Туфан 82 (1:4).

Состав

Косово: Уйкани, Войвода, Алити, Ррахмани, Пниши, Нухиу, Зенели, Бериша В., Алуши, Крьезу, Авдижай

Турция: Бабакан, Генюл, Калдырым, Союнчу, Озьякуп, Туфан, Инан, Шен, Топал, Ундер, Йылмаз

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция


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