Италия дома разгромила Лихтенштейн
Матч европейской квалификации
ЧМ-2018 между сборными Италии и Лихтенштейна завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Италии.
В составе победителей
отличились Лоренцо Инсинье, Андреа Белотти, Эдер, Федерико Бернардески и Маноло Габбьядини. Италия делит первое место в группе
с Испанией. Обе команды имеют в активе по 16 очков. По дополнительным показателям испанцы впереди.
У Лихтенштейна ноль очко и последнее место.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа G
6-й тур
Матч
Италия - Лихтенштейн - 5:0 (1:0)
Голы
Инсинье 35 (1:0). Белотти 52 (2:0). Эдер 74 (3:0). Бернардески 83 (4:0). Габбьядини 90 (5:0).
Состав
Италия: Буффон, Бардзальи, Дармиан, Кьеллини, Кандрева, Де Росси, Пеллегрини, Спинацолла, Белотти, Иммобиле, Инсинье
Лихтенштейн: Йеле, Малин, Гюппель, Польверино, Рехтштайнер, Бюргмайер, Саланович, Бюхель М., Хаслер, Губзер, Фрик Я.
Судья:
Кевин Клэнси (Шотландия)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция