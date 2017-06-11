Исландия вырвала победу в матче с Хорватией
Матч европейской квалификации
ЧМ-2018 между сборными Исландии и Хорватии завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу сборной Исландии.
В составе победителей на 90-й
минуте ударом головой отличился Хордур Магнуссон. Исландия набрала 13 очков и
занимает второе место в группе I. Хорваты на
первом месте – у них столько же очков, но по дополнительным показателям они
впереди.
ЧМ-2018. Европейская
квалификация
Группа I
6-й тур
Матч
Исландия - Хорватия - 1:0 (0:0)
Голы
Магнуссон 90 (1:0).
Состав
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Хальфредссон, Гуннарссон, Сигурдссон Г., Арнасон, Бьярнасон Б., Гудмундссон, Финнбогасон
Хорватия: Калинич Л., Вида, Ловрен, Едвай, Пиварич, Перишич, Ковачич, Бадель, Модрич, Манджукич, Калинич Н.
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция