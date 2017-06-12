«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»

Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит около 30 миллионов евро без учета возможных бонусов. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал «Зенит».

В прошедшем сезоне 21-летний Андре Силва провел 44 матча за «Порту» и забил 21 мяч при восьми голевых передачах.

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