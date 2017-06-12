«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Форвард «Порту» Андре Силва
близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует сайт
журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит около 30 миллионов евро
без учета возможных бонусов. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал «Зенит».
В
прошедшем сезоне 21-летний Андре Силва провел 44 матча за «Порту» и забил 21
мяч при восьми голевых передачах.
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