Президент «Ахмата»: Кононов уже вписал свое имя в историю клуба

Президент «Ахмата» Магомед Даудов пожелал удачи и успехов Олегу Конову на посту главного тренера грозненской команды.

«Дорогие друзья. Олег Георгиевич Кононов стал первым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Сам этот факт свидетельствует о том, что он уже вписал свое имя в историю клуба.

Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Уверен, под его началом команда добьется внушительных результатов на внутренней и международной арене», - написал Даудов в инстаграме.