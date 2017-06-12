Президент «Ахмата»: Кононов уже вписал свое имя в историю клуба
Президент «Ахмата» Магомед Даудов пожелал удачи и успехов Олегу
Конову на посту главного тренера грозненской команды.
«Дорогие друзья. Олег Георгиевич Кононов стал первым главным
тренером футбольного клуба «Ахмат». Сам этот факт свидетельствует о
том, что он уже вписал свое имя в историю клуба.
Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Уверен, под его началом команда добьется внушительных результатов на внутренней и международной арене», - написал Даудов в инстаграме.
Дорогие друзья! Олег Георгиевич Кононов стал первым главным тренером футбольного клуба "АХМАТ". Сам этот факт свидетельствует о том, что он уже вписал своё имя в историю клуба. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА! Уверен, под его началом команда добьётся внушительных результатов на внутренней и международной арене! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол