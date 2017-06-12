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Президент «Ахмата»: Кононов уже вписал свое имя в историю клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов пожелал удачи и успехов Олегу Конову на посту главного тренера грозненской команды.

«Дорогие друзья. Олег Георгиевич Кононов стал первым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Сам этот факт свидетельствует о том, что он уже вписал свое имя в историю клуба.

Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Уверен, под его началом команда добьется внушительных результатов на внутренней и международной арене», - написал Даудов в инстаграме.

Дорогие друзья! Олег Георгиевич Кононов стал первым главным тренером футбольного клуба "АХМАТ". Сам этот факт свидетельствует о том, что он уже вписал своё имя в историю клуба. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в клубе, носящем имя великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА! Уверен, под его началом команда добьётся внушительных результатов на внутренней и международной арене! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

Публикация от М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

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