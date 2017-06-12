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Геннадий Орлов: «Зенит» – стильный клуб, а за «Спартак» болеют те, кому за 45

Источник:  Эхо Москвы в Санкт-ПетербургеКомментарии

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» вошел в топ-50 самых дорогих брендов мирового футбола.

«Очень рад, что «Зенит» стал 22-й командой в Европе. Это очень высокий показатель для нашего футбола. Кроме того, бренд «Зенита» вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе, и этот показатель еще лучше.

Я рад, что живу в Петербурге, где играет «Зенит». Атрибутику «Зенита» по всей стране покупают больше, чем атрибутику любого другого российского клуба, включая «Спартак». «Зенит» здорово себя раскрутил.И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за «Зенит» по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил.

Радует, что за «Зенит» болеют молодые, с 18 до 25 лет. «Зенит» – стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за «Спартак» больше болеют те, кому за 45, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге», — рассказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

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