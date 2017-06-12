Валентин Балахничев: Решения ИААФ по триколору нарушают права спортсменов
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет Международной ассоциации
легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим
под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.
«Во-первых, я не видел данного решения, вынесенного ИААФ, —
любой запрет должен приниматься на основании существующего порядка. Это может
быть чье-то мнение — о нежелательности выступления российских спортсменов в
триколоре.
Однако наложенный на россиян запрет ИААФ заключается в
невозможности выступлений отечественных легкоатлетов под российским флагом. При
этом флаг является юридическим понятием, это сочетание цветов, каждому цвету
присвоен свой номер, а порядок и размеры флага определены законом нашей страны.
Во-вторых, есть определенное понятие, имеющее отношение к
спортивной форме и идентификации принадлежности данной спортивной формы к
стране. Это, опять же, надпись «Россия» и российский флаг.
Претензии по всему остальному носят субъективный характер,
превышают полномочия ИААФ и нарушают права спортсменов», - сказал Балахничев в
интервью «Газете.Ru».