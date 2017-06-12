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Валентин Балахничев: Решения ИААФ по триколору нарушают права спортсменов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.

«Во-первых, я не видел данного решения, вынесенного ИААФ, — любой запрет должен приниматься на основании существующего порядка. Это может быть чье-то мнение — о нежелательности выступления российских спортсменов в триколоре.

Однако наложенный на россиян запрет ИААФ заключается в невозможности выступлений отечественных легкоатлетов под российским флагом. При этом флаг является юридическим понятием, это сочетание цветов, каждому цвету присвоен свой номер, а порядок и размеры флага определены законом нашей страны.

Во-вторых, есть определенное понятие, имеющее отношение к спортивной форме и идентификации принадлежности данной спортивной формы к стране. Это, опять же, надпись «Россия» и российский флаг.

Претензии по всему остальному носят субъективный характер, превышают полномочия ИААФ и нарушают права спортсменов», - сказал Балахничев в интервью «Газете.Ru».

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