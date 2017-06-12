Андрей Сильнов: Мы вынуждены исполнять условия ИААФ
Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей
Сильнов прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации
(IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов
гардероба в цветах отечественного триколора.
– Изначально нам было поставлено одно условие - выступать в
нейтральной форме. А данная ситуация... Фактически же тут можно рассудить, что
и дорожки имеют цвета российского флага – есть и красная, есть синяя, – сказал
Сильнов в интервью «Газете.Ru».
– Понятно, что такие условия – не всегда приятно, однако сейчас мы их вынуждены
исполнять. И я думаю, что это будет кратковременная мера в отношении наших
спортсменов.
В любом случае все болельщики, которые придут на
соревнования, будут знать, что это российские легкоатлеты, что они выступают за
свою страну.