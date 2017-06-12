Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 0Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Сильнов: Мы вынуждены исполнять условия ИААФ

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.

– Изначально нам было поставлено одно условие - выступать в нейтральной форме. А данная ситуация... Фактически же тут можно рассудить, что и дорожки имеют цвета российского флага – есть и красная, есть синяя, – сказал Сильнов в интервью «Газете.Ru». – Понятно, что такие условия – не всегда приятно, однако сейчас мы их вынуждены исполнять. И я думаю, что это будет кратковременная мера в отношении наших спортсменов.

В любом случае все болельщики, которые придут на соревнования, будут знать, что это российские легкоатлеты, что они выступают за свою страну.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крупенников: Есть ли у ИААФ более важные дела, чем слежка за внешним видом российских легкоатлетов?Многократный чемпион мира по армрестлингу, ныне депутат Государственной думы России Владимир Крупенников прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.Валентин Балахничев: Решения ИААФ по триколору нарушают права спортсменовБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.Российский триколор неуместен. Новый запрет ИААФРоссийский триколор неуместен. Новый запрет ИААФМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам выступать в форме цветов национального флага.Светлана Журова: У меня очень много вопросов к западной демократии, это уже русофобские настроения высочайшего уровняОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подвергла жёсткой критике запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба, намекающих на цвет отечественного триколора.Валентин Балахничев: Запрет IAAF на ношение российского триколора противоречит правам человекаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.Татьяна Лебедева: Спортсмен имеет нейтральный статус, но он все равно имеет гражданствоОлимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала запрет IAAF на ношение российскими спортсменами предметов гардероба в цветах отечественного триколора.IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Сергей Шубенков: Болт - понторезЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков поделился мнением о ямайском спринтере Усэйне Болте.ИААФ допустила Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований, 28 заявок отклоненыМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки трех российских легкоатлетов. Под нейтральным флагом к международным соревнованиям допущены Ксения Аксенова (400 метров), Вера Ребрик (метание копья) и Вера Рудакова (400 метров с барьерами).Крис Тернер: Свод правил IAAF для нейтральных атлетов находится в стадии разработкиИсполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер рассказал, что организация разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусе.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Дмитрий Шляхтин: Нас не устраивает затянувшаяся пауза в вопросе допуска наших спортсменовПрезидент Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) отправлен повторный запрос по вопросу допуска представителей России на международные турниры под нейтральным флагом.Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагомПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетамиС 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы.Об этом сообщает пресс-служба организации.В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допингаДисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестированияПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метровИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.
Футбол
Исландия вырвала победу в матче с Хорватией
Футбол
Италия дома разгромила Лихтенштейн
Футбол
Сборная Сербии дома сыграла вничью с Уэльсом и возглавила группу D
Футбол
Турция одержала победу в матче с Косово
все новости
Андрей Сильнов
Андрей Сильноввсе новости
ИААФ (IAAF)
ИААФ (IAAF)