Андрей Сильнов: Мы вынуждены исполнять условия ИААФ

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал запрет Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах отечественного триколора.

– Изначально нам было поставлено одно условие - выступать в нейтральной форме. А данная ситуация... Фактически же тут можно рассудить, что и дорожки имеют цвета российского флага – есть и красная, есть синяя, – сказал Сильнов в интервью «Газете.Ru». – Понятно, что такие условия – не всегда приятно, однако сейчас мы их вынуждены исполнять. И я думаю, что это будет кратковременная мера в отношении наших спортсменов.

В любом случае все болельщики, которые придут на соревнования, будут знать, что это российские легкоатлеты, что они выступают за свою страну.