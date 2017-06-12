Владимир Крупенников: Есть ли у ИААФ более важные дела, чем слежка за внешним видом российских легкоатлетов?
Многократный чемпион мира по армрестлингу, ныне депутат
Государственной думы России Владимир Крупенников прокомментировал запрет Международной
ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) на ношение российским
спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, предметов гардероба в цветах
отечественного триколора.
– По-видимому, бред со стороны международных федераций
продолжается. Думаю, что решать, подчиняться или не подчиняться этим условиям,
каждый спортсмен будет со своим тренером сам, – сказал Крупенников «Гезете.Ru». – Обидно, конечно, что
спорт используют в каких-то своих политических целях - спорт все же должен
объединять людей и быть вне политики в любом случае.
Есть ли у ИААФ более важные дела, чем слежка за внешним
видом российских легкоатлетов? Думаю, что это, наверное, не первоочередная
задача.