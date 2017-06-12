Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в Канаде
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от
победы в гонке Гран-при Канады.
«Здесь я завоевал свой первый поул и одержал первую победу
десять лет назад, поэтому очень рад, что смог повторить это достижение в
нынешний уик-энд. Это просто невероятно.
Я благодарен команде
за то, что получил возможность добиться такого успеха. Парни на базе напряженно
работали, чтобы решить проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей гонке,
и опередить «Феррари».
Валттери Боттас отлично выступил и принес команде важные
очки. Так что я действительно счастлив», - сказал Хэмилтон.
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