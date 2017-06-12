Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в Канаде

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Канады.

«Здесь я завоевал свой первый поул и одержал первую победу десять лет назад, поэтому очень рад, что смог повторить это достижение в нынешний уик-энд. Это просто невероятно.

Я благодарен команде за то, что получил возможность добиться такого успеха. Парни на базе напряженно работали, чтобы решить проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей гонке, и опередить «Феррари».

Валттери Боттас отлично выступил и принес команде важные очки. Так что я действительно счастлив», - сказал Хэмилтон.