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Даниил Квят: Мы водители такси или все-таки пилоты Формулы-1?

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» раскритиковал FIA за двойной штраф во время гонки Гран-при Канады.

«Повторный штраф… Это что, шутка такая? Чем мы вообще здесь занимаемся? И еще меня наказали двумя штрафными очками в лицензии. Очередное глупое правило. Мы водители такси или все-таки пилоты Ф1? Я не понимаю этого. Это цирк, чертов цирк.

Я знаю, что менеджер команды на протяжении десяти кругов спорил с FIA относительно того, что я не должен был понести повторное наказание. Однако у них было свое мнение на этот счет.

Это похоже на ситуацию в футболе. Рефери ставит пенальти, потом пересматривает видео и говорит: «Ой, это не пенальти. Отменяем его». Это приблизительно то, что случилось в гонке», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, перед стартом прогревочного круга болид Даниила заглох. Квят должен был начинать гонку последним, но на старте заезда он занял свою первоначальную стартовую 11-ю позицию.

Сначала его наказали проездом по пит-лейну, а затем, когда стюарды осознали, что штраф был выбран неверно, они обязали Квята понести наказание в виде десятисекундного Stop&Go. До финиша 23-летний россиянин не добрался из-за проблем с задним колесом.

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