Даниил Квят: Крайне неудачный день, мы заслуживали очки

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал свои сход в гонке Гран-при Канады.

«Крайне неудачный день. Проблемы начались уже перед установочным кругом, когда заглох мотор и мне нужно было успеть догнать соперников до линии машины безопасности – к сожалению, сделать это не удалось, и я получил штраф. Тем не менее, мы боролись за девятое место, поскольку наш темп был по-настоящему конкурентоспособен.

Позже на пит-стопе возникла заминка, после которой мы решили сойти с дистанции – времени было потеряно слишком много, чтобы что-либо предпринимать. Я сделал все от меня зависящее, и крайне досадно, что всякий раз, когда нам хватает скорости, что-нибудь идет не так. Сегодня мы заслуживали очков», - цитирует Квята F1news.