Даниил Квят: Крайне неудачный день, мы заслуживали очки
Источник: F1news.ruКомментарии
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал свои
сход в гонке Гран-при Канады.
«Крайне неудачный день. Проблемы начались уже перед
установочным кругом, когда заглох мотор и мне нужно было успеть догнать
соперников до линии машины безопасности – к сожалению, сделать это не удалось,
и я получил штраф. Тем не менее, мы боролись за девятое место, поскольку наш
темп был по-настоящему конкурентоспособен.
Позже на пит-стопе возникла заминка, после которой мы решили
сойти с дистанции – времени было потеряно слишком много, чтобы что-либо
предпринимать. Я сделал все от меня зависящее, и крайне досадно, что всякий
раз, когда нам хватает скорости, что-нибудь идет не так. Сегодня мы заслуживали
очков», - цитирует Квята F1news.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически