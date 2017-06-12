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Московское «Динамо» сыграет со второй командой «Баварии» и «Лудогорцем»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» на сборе в Австрии примет участие в пяти матчах, сообщает официальный сайт бело-голубых.

5 июня динамовцы сыграют с четвертым клубом второй по силе австрийской лиги – «Ваккер Инсбрук», 28-го – с чемпионом Азербайджана «Карабахом», 29-го – со второй командой «Баварии», 1 июля – с лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», 4-го – с чемпионом Албании «Кукеси».

В Москву футболисты «Динамо» вернутся 5 июля.

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