Московское «Динамо» сыграет со второй командой «Баварии» и «Лудогорцем»
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Московское «Динамо» на сборе в Австрии примет участие в пяти
матчах, сообщает официальный сайт бело-голубых.
5 июня динамовцы сыграют с четвертым клубом второй по силе
австрийской лиги – «Ваккер Инсбрук», 28-го – с чемпионом Азербайджана
«Карабахом», 29-го – со второй командой «Баварии», 1 июля – с лучшим клубом
Болгарии «Лудогорцем», 4-го – с чемпионом Албании «Кукеси».
В Москву футболисты «Динамо» вернутся 5 июля.
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