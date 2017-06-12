Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов
Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в
которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190
тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».
На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф.
WORLD RECORD: Price was established for @Jumpman23's '84 #Olympic gamers from gold medal game vs. Spain: $190,373 @SCPAuctions. #hoops pic.twitter.com/JAs85r5VxS— SCP Auctions (@SCPAuctions) 11 июня 2017 г.
В ноябре прошлого года на аукционе была продана майка
Джордана за 173 тысячи долларов.
Напомним, Джордан провел последний матч за «Чикаго Буллз» 18
апреля 1998 года. В том матче «Быки» встречались с «Нью-Йорк Никс», а Джордан
набрал 44 очка. За свою профессиональную
карьеру Майкл дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр, шесть раз
становился чемпионом НБА и шесть раз признавался самым ценным игроком финала
Национальной баскетбольной лиги. В 2009 году спортсмен был введен в Зал славы
баскетбола.