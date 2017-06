Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190 тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф.

WORLD RECORD: Price was established for @Jumpman23's '84 #Olympic gamers from gold medal game vs. Spain: $190,373 @SCPAuctions. #hoops pic.twitter.com/JAs85r5VxS