Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190 тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».

На обуви, в которой спортсмен играл в финальном матче турнира с командой Испании, есть его автограф.

В ноябре прошлого года на аукционе была продана майка Джордана за 173 тысячи долларов.

Напомним, Джордан провел последний матч за «Чикаго Буллз» 18 апреля 1998 года. В том матче «Быки» встречались с «Нью-Йорк Никс», а Джордан набрал 44 очка. За свою профессиональную карьеру Майкл дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом НБА и шесть раз признавался самым ценным игроком финала Национальной баскетбольной лиги. В 2009 году спортсмен был введен в Зал славы баскетбола.