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Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемы

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки Гран-при Канады, по итогам которой он занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

«Я очень рад, что в этот уик-энд команда отыгралась. Просто потрясающе, как в последние две недели в команде среагировали на возникшие проблемы, как все работали и прибавили. Я никогда не видел, чтобы люди так были настроены на победу и хотели вернуться на вершину. В итоге мы завоевали победный дубль», - приводит слова Боттаса f1news.ru.

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