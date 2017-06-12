Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемы

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Формула-1. Гран-при Канады. Гонка. Как это было Сегодня, 11 июня состоится гонка седьмого этапа Формулы-1 – Гран-при Канады.

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Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

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Себастьян Феттель: Я не в восторге от финального круга квалификации в Канаде Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, по итогам которой немец стал вторым, уступив только Льюису Хэмилтону («Мерседес»).

Льюис Хэмилтон: После сложного уик-энда в Монако мы сделали выводы Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Канады.

Себастьян Феттель: Скорость «Феррари» позволяет рассчитывать на победу в Канаде Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Канады, которую он завершил на втором месте, уступив только британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Феттель – второй, Квят – 11-й Трехкратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Мельбурне.

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Фернандо Алонсо: Если «Макларен» начнет побеждать к сентябрю, я решу остаться Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо назвал условия, при которых он останется в команде на следующий сезон.

Феттель выиграл третью практику Гран-при Канады, Квят – 11-й Лидер чемпионата мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей практике седьмого этапа чемпионата мира Гран-при Канады в Монреале.

Руководство Формулы-1 и FIA создало рабочую группу с целью улучшить борьбу на трассе Руководство Ф-1 начало совместную исследовательскую программу с FIA с целью понять, за счет чего автомобили смогут снова активнее бороться на трассе друг с другом. Об этом сообщает Autosport.