Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемы
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал результат
гонки Гран-при Канады, по итогам которой он занял второе место, уступив
партнеру по команде Льюису Хэмилтону.
«Я очень рад, что в этот уик-энд команда отыгралась. Просто
потрясающе, как в последние две недели в команде среагировали на возникшие
проблемы, как все работали и прибавили. Я никогда не видел, чтобы люди так были
настроены на победу и хотели вернуться на вершину. В итоге мы завоевали
победный дубль», - приводит слова Боттаса f1news.ru.
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