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Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики на поле стадиона «Ацтека» в Мехико сыграл вничью с командой США (1:1).

Счет в матче на 6-й минуте открыл полузащитник США Майкл Брэдли, а у хозяев поля отличился на 23-й минуте Карлос Вела.

Мексика с 14-ю очками возглавляет турнирную таблицу, вторую и третью строчку делят США и Коста-Рика, в активе которых по восемь очков, четвертое место занимает Панама (6), пятое – Гондурас (4), замыкает таблицу сборная Тринидад и Тобаго с тремя очками.

В следующем туре мексиканцы 1 сентября примут команду Панамы, а американцы в этот же день дома сыграют с костариканцами.

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