Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная
Мексики на поле стадиона «Ацтека» в Мехико сыграл вничью с командой США (1:1).
Счет в матче на 6-й минуте открыл полузащитник США Майкл
Брэдли, а у хозяев поля отличился на 23-й минуте Карлос Вела.
Мексика с 14-ю очками возглавляет турнирную таблицу, вторую
и третью строчку делят США и Коста-Рика, в активе которых по восемь очков,
четвертое место занимает Панама (6), пятое – Гондурас (4), замыкает таблицу
сборная Тринидад и Тобаго с тремя очками.
В следующем туре мексиканцы 1 сентября примут команду
Панамы, а американцы в этот же день дома сыграют с костариканцами.
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