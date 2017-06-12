«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду и в пятый раз в истории завоевал Кубок Стэнли
В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург» на
выезде обыграл «Нэшвилл» (2:0) и во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли.
Счет в матче открыли за две минуты до конца третьего периода, отличился Патрик Хернквист, спустя минуту его одноклубник Карл Хагелин удвоил преимущество, забросив шайбу в пустые ворота.
Таким образом в серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
Форвард гостевой команды Евгений Малкин отыграл 15 минут 6 секунд. Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Шестой матч
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция