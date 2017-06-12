«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду и в пятый раз в истории завоевал Кубок Стэнли

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл» (2:0) и во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли.

Счет в матче открыли за две минуты до конца третьего периода, отличился Патрик Хернквист, спустя минуту его одноклубник Карл Хагелин удвоил преимущество, забросив шайбу в пустые ворота.

Таким образом в серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.

Форвард гостевой команды Евгений Малкин отыграл 15 минут 6 секунд. Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач) в 25 матчах и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли

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Шестой матч