Кросби - Самый ценный игрок Кубка Стэнли
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после заключительного
матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:0) получил «Конн Смайт
Трофи» - приз Самому ценному игроку плей-офф.
Капитан «Питтсбурга» набрал 27 (8+19) очков в 24 матчах плей-офф. 29-летний канадец выигрывает этот приз второй год подряд.
Sidney Crosby wins the Conn Smythe Trophy! #StanleyCup pic.twitter.com/vo2ODAdi9w— NHL (@NHL) 12 июня 2017 г.
Стоит отметить, что Кросби в бомбардирской гонке уступил
одноклубнику Евгению Малкину, в активе которого 28 (10+18) очков.
Напомним, в серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция