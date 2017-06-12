Кросби - Самый ценный игрок Кубка Стэнли

«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду и в пятый раз в истории завоевал Кубок Стэнли

В шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл» (2:0) и во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли.