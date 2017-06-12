Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лучшим
бомбардиром Кубка Стэнли 2017 года.
30-летний россиянин в 25 матчах плей-офф набрал 28 (10+28)
очков и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.
Второе место в гонке бомбардиров досталось одноклубнику
Евгения Сидни Кросби, в активе которого 27 (8+19) очков в 24-х встречах. На
третьей строчке расположился еще один форвард «Пингвинз» Фил Кессел,
набравший 23 очка (8+15).
Напомним, в финальной серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически