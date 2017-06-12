Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли 2017 года.

30-летний россиянин в 25 матчах плей-офф набрал 28 (10+28) очков и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Второе место в гонке бомбардиров досталось одноклубнику Евгения Сидни Кросби, в активе которого 27 (8+19) очков в 24-х встречах. На третьей строчке расположился еще один форвард «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 23 очка (8+15).

Напомним, в финальной серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Какой еще скандал? Забудьте! Малкин и Гончар взяли третий Кубок Стэнли! (видео)Какой еще скандал? Забудьте! Малкин и Гончар взяли третий Кубок Стэнли! (видео)«Питтсбург» второй год подряд завоевал Кубок Стэнли, а Евгений Малкин и Сергей Гончар стали трехкратными обладателями трофея.Кросби - Самый ценный игрок Кубка СтэнлиНападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после заключительного матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:0) получил «Конн Смайт Трофи» - приз Самому ценному игроку плей-офф.«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду и в пятый раз в истории завоевал Кубок Стэнли«Питтсбург» Малкина во второй раз кряду и в пятый раз в истории завоевал Кубок СтэнлиВ шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Питтсбург» на выезде обыграл «Нэшвилл» (2:0) и во второй раз кряду завоевал Кубок Стэнли.Евгений Малкин: Возможность выиграть второй Кубок Стэнли подряд давит на командуРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в преддверии шестого матча финальной серии плей-офф против «Нэшвилла» отметил, что на команду влияет тот факт, что «Пингвинз» могут выиграть Кубок Стэнли дважды подряд.Джеймс Нил: Кросби нельзя давать лишнюю секунду на принятие решенийНападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил рассказал, что игрокам «хищников» стоит действовать жестче против лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби.Роман Йоси: Эллис – лидер «Нэшвилла». Он проводит сезон на невероятном уровнеЗащитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметил, что его напарник Райан Эллис, получивший травму в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга», играет огромную роль для «хищников».Крис Кунитц: Надо заставить себя провести лучший матч в жизниНападающий «Питтсбурга» Крис Кунитц поделился мнением о предстоящем шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвила».Колтон Сиссонс: Сейчас пришло и наше время отчаяния, впервые за весь плей-оффНападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».Джеймс Нил: Игрокам «Нэшвилла» надо выбросить из головы все дурные мыслиНападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».Колтон Сиссонс: «Нэшвилл» сейчас в финале. Никто не знает, когда мы снова поднимемся так высокоНападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».Мэтт Каллен: После ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к тому, чтобы завершить карьеруНападающий «Питтсбурга» Мэтт Каллен отметил, насколько уникальна возможность сыграть в третьей в его карьере финальной серии Кубка Стэнли.Питер Лавиолетт: «Нэшвилл» плохо провел только один матч - пятыйГлавный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».Илья Хохлов: Нравятся атакующие защитники, такие как Бернс из «Сан-Хосе»Защитник Илья Хохлов рассказал о своем переходе из «Северстали» в ХК «Сочи».Колин Уилсон: Я считаю, что характер у хоккеистов «Нэшвилла» естьНападающий «Нэшвилла» Колин Уилсон поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга».Майк Салливан: Все сводится к реализации моментов и стараниюГлавный тренер «Питтсбург» Майк Салливан поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Нэшвилла».Букмекеры считают «Нэшвилл» фаворитом» шестого матча серии с «Питтсбургом»Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу финала Кубка Стэнли, в которой «Нэшвилл» примет «Питтсбург».Пекка Ринне: Сейчас «Нэшвилл» прижат к стене, но в этом наш шансГолкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом».Линди Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»«Рейнджерс» могут пригласить бывшего наставника «Баффало» и «Далласа» Линди Раффа в тренерский штаб Алена Виньо.Сидни Кросби: Возможно, в шестом матче финала «Питтсбургу» стоит сыграть попрощеКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Нэшвилла».Маттиас Экхольм: В распоряжении «Питтсбурга» хоккеисты мирового уровняЗащитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм отметил, что защищаться против форвардов «Питтсбурга» необходимо всей пятеркой, а иначе справиться с ними очень сложно.
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в Канаде
Футбол
Геннадий Орлов: «Зенит» – стильный клуб, а за «Спартак» болеют те, кому за 45
Футбол
Владимир Абрамов: Назначение Капелло - часть государственной программы по развитию футбола в Китае
Футбол
«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Фил Кессел
Фил Кесселвсе новости
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости