Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли 2017 года.

30-летний россиянин в 25 матчах плей-офф набрал 28 (10+28) очков и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Второе место в гонке бомбардиров досталось одноклубнику Евгения Сидни Кросби, в активе которого 27 (8+19) очков в 24-х встречах. На третьей строчке расположился еще один форвард «Пингвинз» Фил Кессел, набравший 23 очка (8+15).

Напомним, в финальной серии до четырех побед «Пингвинз» обыграли «Нэшвилл» со счетом 4-2 и в пятый раз в истории, и второй раз кряду завоевали Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1991, 1992, 2009 и 2016 годах.