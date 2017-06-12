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Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.

Ранее стало известно, что в услугах нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, футболист согласен переехать в Англию, если наставник «сливочных» Зинедин Зидан не гарантирует ему место в основе.

«У меня особые отношения с этим человеком. Я его очень люблю, и всегда желаю всего самого наилучшего. Однако, его нахождение в «Реале» зависит не от меня», – заявил Рамос, слова которого приводит Goal.

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