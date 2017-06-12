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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

«Питтсбург» во второй раз кряду и пятый раз в истории завоевал Кубок Стэнли, победив в финале «Нэшвилл».

Самым ценным игроком плей-офф НХЛ признали форварда «Пингвинз» Сидни Кросби, несмотря на то, что лучшим бомбардиром турнира стал Евгений Малкин.

В матче европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Украины переиграла команду Финляндии. 

В параллельном матче турнира Исландия вновь сотворила чудо, переиграв хорватов.

Итальянцы забили пять безответных мячей в ворота Лихтенштейна. 

Сборная Испании обыграла Македонию, Албания разгромила Израиль, Сербия дома сыграла вничью с Уэльсом. Результаты остальных матчей можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гарроса» обыграл швейцарца Стэна Вавринку и в десятый раз в карьере стал обладателем этого трофея.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в третий раз подряд стал победителем гонки Гран-при Канады. 

Россиянин Даниил Квят не смог добраться до финиша, попутно получив два штрафа, за что назвал ФИА чертовым цирком.

Волейболисты сборной России обыграли итальянцев в матче Мировой лиги. 

Итальянский специалист Фабио Капелло возглавил китайский «Цзянсу Сунин».

Цитата дня: «Зенит» – стильный клуб, а за «Спартак» болеют те, кому за 45», - Геннадий Орлов.

Блог дня: Cпасет ли Бердыев «Рубин»?

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