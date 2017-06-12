Надаль после победы на «Ролан Гаррос» поднялся на второе место в рейтинге АТР

Как сообщает официальной сайт ATP, испанец Рафаэль Надаль поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Накануне спортсмен в финале «Ролан Гаррос» обыграл Станисласа Вавринку из Швейцарии и стал десятикратным победителем турнира. Для 31-летнего Надаля этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.

Отмечается, что в новой версии рейтинга Рафаэль поднялся с четвертого на второе место, потеснив серба Новака Джоковича. Лидером по-прежнему является британец Энди Маррей.

Добавим, что лучший из россиян Карен Хачанов, проигравший Маррею в четвертом круге «Ролан Гаррос», совершил рывок на 14 позиций и занимает рекордную для себя 39-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP, версия от 12 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890 очков,

2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6175,

4 (2). Новак Джокович (Сербия) – 5805,

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4945,

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450,

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 4115,

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3985,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3830,

10 (10). Александр Зверев (Германия) – 3070…

39 (53). Карен Хачанов (Россия) – 1005…

65 (66). Даниил Медведев (Россия) – 760…

79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) – 670…

86 (86). Михаил Южный (Россия) – 595…