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Надаль после победы на «Ролан Гаррос» поднялся на второе место в рейтинге АТР

Источник:  ATPКомментарии

Как сообщает официальной сайт ATP, испанец Рафаэль Надаль поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Накануне спортсмен в финале «Ролан Гаррос» обыграл Станисласа Вавринку из Швейцарии и стал десятикратным победителем турнира. Для 31-летнего Надаля этот титул стал 15-м в карьере на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.

Отмечается, что в новой версии рейтинга Рафаэль поднялся с четвертого на второе место, потеснив серба Новака Джоковича. Лидером по-прежнему является британец Энди Маррей. 

Добавим, что лучший из россиян Карен Хачанов, проигравший Маррею в четвертом круге «Ролан Гаррос», совершил рывок на 14 позиций и занимает рекордную для себя 39-ю строчку рейтинга.

Рейтинг ATP, версия от 12 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890 очков,
2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6175,
4 (2). Новак Джокович (Сербия) – 5805,
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4945,
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450,
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 4115,
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3985,
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3830,
10 (10). Александр Зверев (Германия) – 3070…
39 (53). Карен Хачанов (Россия) – 1005…
65 (66). Даниил Медведев (Россия) – 760…
79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) – 670…
86 (86). Михаил Южный (Россия) – 595…

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