Рияд Марез: Мой агент не получал запросов от «Арсенала»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал о планах на будущее, а также опроверг информацию о трансфере в лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «пушкарей» Арсен Венгер.

«Получать комплименты от такого тренера, как Венгер – большая честь. Однако, между словами и предложением – большая разница. Мой агент не получал никаких запросов от «Арсенала». Венгер сам сказал, что пока никакой конкретики, поэтому мне не хочется обсуждать эту тему.

В прошлом году я договорился с руководством об уходе по окончании сезона. Сейчас самое время, чтобы покинуть «Лестер». Посмотрим, что случится, но я верю, что буду играть такую же роль в новой команде, как и в «Лестере», – заявил игрок сборной Алжира, слова которого приводит ESPN FC.

Согласно СМИ, на хавбека «лис» претендуют «Барселона», а также туринский «Ювентус».