Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рияд Марез: Мой агент не получал запросов от «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал о планах на будущее, а также опроверг информацию о трансфере в лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «пушкарей» Арсен Венгер.

«Получать комплименты от такого тренера, как Венгер – большая честь. Однако, между словами и предложением – большая разница. Мой агент не получал никаких запросов от «Арсенала». Венгер сам сказал, что пока никакой конкретики, поэтому мне не хочется обсуждать эту тему.

В прошлом году я договорился с руководством об уходе по окончании сезона. Сейчас самое время, чтобы покинуть «Лестер». Посмотрим, что случится, но я верю, что буду играть такую же роль в новой команде, как и в «Лестере», – заявил игрок сборной Алжира, слова которого приводит ESPN FC.

Согласно СМИ, на хавбека «лис» претендуют «Барселона», а также туринский «Ювентус». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)Скоро «Зенит» зажжет на трансферном рынке (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меняЗащитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Мексиканский «Тигрес» интересуется БанегойПолузащитник «Интера» Эвер Банега может стать игроком мексиканского клуб «Тигрес». Стороны ведут переговоры по этому поводу.«Амкар» просматривает 15 игроков из ФНЛ и ПФЛВ воскресенье «Амкар» приступил к подготовке к новому сезону.«Лацио» проявляет интерес к ЧалханоглуРимский «Лацио» интересуется полузащитником «Байера» Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщают немецкие СМИ.Сергей Юран: Головин пока не готов к «Арсеналу»Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран - о полузащитнике ЦСКА и сборной России Александре Головине.«Милан» может отдать Лападулу «Аталанте» в обмен на КонтиМежду «Миланом» и «Аталантой» может произойти обмен игроками. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Зенит» и «Милан» претендуют на Андре СилвуИнтерес к нападающему «Порту» Андре Силве проявляют «Милан» и «Зенит». Об этом сообщают португальские СМИ.Эдмар: Были варианты из России, но я отказалсяБывший полузащитник «Днепра», «Металлиста», «Таврии» и сборной Украины Эдмар сказал, что он отказался от предложений из России.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедерацийФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.«Рома» отказывается продавать Рюдигера в «Интер» менее чем за 40 миллионов«Рома» и «Интер» по-прежнему не могут договориться по цене за трансфер защитника Антонио Рюдигера.Алексей Игонин: Не думаю, что Данни в чем-то уступает СнейдеруБывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о причинах расставания питерцев с Мигелем Данни.Константин Сарсания: Перед «Зенитом» не стоит задача возвращения ВасинаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подчеркнул, что клуб не рассматривал возможность возвращения воспитанника петербургского футбола Виктора Васина.«Барселона» может предложить 100 миллионов евро за Верратти«Барселона» может приобрести центрального полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти за 100 миллионов евро.«Ливерпуль» может приобрести Тадича у «Саутгемптона»Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Times.«Бавария» может продать Дугласа Косту «Ювентусу» за 30 миллионов евроВингер «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».Защитник «Ромы» Фасио может перейти в «Зенит»«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Федерико Фасио.
Футбол
Мексика и США сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2018
Футбол
Московское «Динамо» сыграет со второй командой «Баварии» и «Лудогорцем» в Австрии
Формула-1
Даниил Квят: Крайне неудачный день, мы заслуживали очки
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в Канаде
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы