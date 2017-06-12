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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Евгений Малкин: Всегда говорил, что «Питтсбург» – лучший клуб с лучшей организацией

Источник:  TSNКомментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» (2:0) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня «Пингвинз» во второй раз кряду завоевали трофей, а спортсмен из РФ был признан лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.

«Это потрясающее чувство. Это была тяжелая серия, мы играли против отличного соперника. Я всегда говорил, что «Питтсбург» – это лучший клуб с лучшей организацией. У нас каждый год есть хорошие шансы на трофей. У нас отличная команда: в плей-офф потрясающе сыграл Фил Кессел, пришедший из «Торонто» и здорово нас усиливший, классно сыграли молодые парни, особенно Конор Шири, Брайан Раст, Джейк Гюнцель. Они дали нам необходимую мощь и скорость», – заявил Малкин в эфире TSN.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2).

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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