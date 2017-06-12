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Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP

Источник:  ATPКомментарии

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, спортсмен из РФ на минувшей неделе дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею. После «Ролан Гаррос» 21-летний Хачанов набрал 515 очков и совершил рывок в Чемпионской гонке с 72-го на 44-е место. 

Отметим, что лидером списка по-прежнему является Рафаэль Надаль, ставший в воскресенье десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

Еще один представитель России Даниил Медведев располагается на восьмой позиции. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 12 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) –  2140.
2 (2). Борна Чорич (Хорватия) –  676.
3 (6). Карен Хачанов (Россия) –  515.
4 (3). Чхун Хен (Южная Корея) –  505.
5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.
6 (5). Эрнесто Эскобедо (США) –  358.
7 (7). Джаред Доналдсон (США) –  337.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) –  325.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) –  306.
10 (11). Андрей Рублев (Россия) –  288.

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