Россиянин Карен Хачанов поднялся на 28 позиций в Чемпионской гонке ATP. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, спортсмен из РФ на минувшей неделе дошел до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, где уступил первой ракетке мира Энди Маррею. После «Ролан Гаррос» 21-летний Хачанов набрал 515 очков и совершил рывок в Чемпионской гонке с 72-го на 44-е место.

Отметим, что лидером списка по-прежнему является Рафаэль Надаль, ставший в воскресенье десятикратным победителем «Ролан Гаррос».

Еще один представитель России Даниил Медведев располагается на восьмой позиции. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 12 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) – 2140.

2 (2). Борна Чорич (Хорватия) – 676.

3 (6). Карен Хачанов (Россия) – 515.

4 (3). Чхун Хен (Южная Корея) – 505.

5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.

6 (5). Эрнесто Эскобедо (США) – 358.

7 (7). Джаред Доналдсон (США) – 337.

8 (8). Даниил Медведев (Россия) – 325.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) – 306.

10 (11). Андрей Рублев (Россия) – 288.