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Геннадий Величкин: Малкин – лучший россиянин в истории НХЛ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поздравил российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с победой в Кубке Стэнли.

Напомним, в воскресенье «Пингвинз» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли переиграли «Нэшвилл» со счетом 2:0 и в пятый раз в своей истории стали обладателем трофея. 

Малкин во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 (10 шайб + 18 передач) очков. Для россиянина это третий Кубок Стэнли в карьере, по этому показателю он сравнялся с соотечественниками Сергеем Брылиным, Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым.

«Я поздравляю Женьку искренне от всей души. Он – лучший игрок в мире однозначно для нас, для россиян, да и для североамериканцев тоже. Я уверен в том, что Малкин – лучший россиянин в истории НХЛ. Самый лучший и самый успешный. И я рад, что немножко имею отношение к нему, это наш воспитанник. Женя, ты – красавец! Мы всегда ждем его дома. Пока я до Жени не дозвонился, только сбросил сообщение, очень хочу поздравить его очно», – цитирует Величкина агентство «Р-Спорт».

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