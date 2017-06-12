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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Пекка Ринне: Сейчас испытываю только чувство опустошения

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли. 

- Сейчас я испытываю только чувство опустошения. Сегодняшний матч был крайне эмоциональным, и все закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив, - заявил Ринне.

Напомним, «Нэшвилл» уступил «Питтсбургу» в финальной серии плей-офф со счетом 2-4.

Шестой матч серии завершился со счетом 2:0 в пользу в «Пингвинов».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция


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