Пекка Ринне: Сейчас испытываю только чувство опустошения

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли.

- Сейчас я испытываю только чувство опустошения. Сегодняшний матч был крайне эмоциональным, и все закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив, - заявил Ринне.

Напомним, «Нэшвилл» уступил «Питтсбургу» в финальной серии плей-офф со счетом 2-4.

Шестой матч серии завершился со счетом 2:0 в пользу в «Пингвинов».