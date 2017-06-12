Пекка Ринне: Сейчас испытываю только чувство опустошения
Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли.
- Сейчас я испытываю только чувство опустошения. Сегодняшний матч был крайне эмоциональным, и все закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив, - заявил Ринне.
Напомним, «Нэшвилл» уступил «Питтсбургу» в финальной серии плей-офф со счетом 2-4.
Шестой матч серии завершился со счетом 2:0 в пользу в «Пингвинов».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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