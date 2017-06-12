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«Милан» близок к приобретению нападающего «Порту»

Источник:  Gazzetta dello sportКомментарии

Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, сегодня игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование в Италии. Ожидается, что о переходе нападающего будет объявлено сегодня. 

При этом источник уверяет, что контракт футболиста будет рассчитан на 5 лет. В «Милане» Силва будет выступать под 10-м номером.

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