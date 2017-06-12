Муса может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса может уйти из «Лестера» нынешним летом.

- Муса не покинет Англию, даже если ему придется уйти из «Лестера». Есть интерес из Турции, но он хотел бы остаться в премьер-лиге. Некоторые клубы уже общались с нами, среди них - «Вест Бромвич» и «Брайтон», - рассказал агент футболиста Тони Харрис.

Напомним, Ахмед Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» в прошлом году. Но ему не удалось пробиться в основной состав «лис» как при Клаудио Раньери, так и при Крэйге Шекспире.