Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» сыграет на сборе в Австрии со словенским «Марибором»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Рубина», казанский клуб встретится со словенским «Марибором» в рамках подготовительного сбора.

Отмечается, что игра состоится 16 июня в Австрии.

Ранее сообщалось, что подопечные Курбана Бердыева 10 июня начнут первый сбор в Австрии, который продлится до 20 июня. Второй сбор пройдет с 25 июня по 8 июля.

Напомним, в минувшем сезоне команда заняла девятое место в таблице РФПЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Женская сборная России повторно обыграла СербиюЖенская сборная России по футболу обыграла команду Сербии (2:0) в контрольном матче.Василий Уткин: Возвращение Бердыева в Казань делает «Рубин» очень грозной силойКомментатор Василий Уткин высказался на тему возвращения в «Рубин» Курбана Бердыева.Микаэль Брага: С Бердыевым «Рубин» вновь станет российским топ-клубомИтальянский журналист Микаэль Брага уверен в будущем прогрессе казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.Знает кошка, чье мясо съела! Цыбанев – о возвращении Бердыева в КазаньЗнает кошка, чье мясо съела! Цыбанев – о возвращении Бердыева в КазаньОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о возвращении Бердыева в Казань и переходе Нобоа в «Зенит».Спасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работатьСпасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работать«Советский спорт» рассказывает, над чем нашей национальной команде нужно работать при игре в обороне.Качественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииКачественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Чили, ставший, пожалуй, лучшим в эпоху Станислава Черчесова.Месси и Отаменди могут пропустить матч с Сингапуром из-за подготовки к свадьбамНападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник Николас Отаменди, возможно, не сыграют в товарищеском матче со сборной Сингапура. Оба заняты подготовкой к своим свадьбам.Виталий Устинов: Все ждем Бердыева и его первых тренировокЗащитник «Рубина» Виталий Устинов поделился ожиданиями от работы с вернувшимся в клуб Курбаном Бердыевым.«Лучшим был Головин». Александр Мостовой – о матче сборной России«Лучшим был Головин». Александр Мостовой – о матче сборной РоссииБывший полузащитник сборной России прокомментировал ничейный результат национальной команды в контрольном матче со сборной Чили (1:1).Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Обозреватель «Советского спорта» навал пятерку лучших игроков сборной России в матче с Чили (1:1).Евгений Ловчев: У России появилась командаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сделал главный вывод матч Россия – Чили (1:1).«Рубин» предлагал Нобоа 2 млн евро в год, но он выбрал «Зенит»Полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Ростова» в «Рубин». В итоге он принял предложение «Зенита».Евгений Ловчев: Видаль забил чисто, судья ошибсяОбозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев считает, что арбитр матча Россия – Чили Хесус Хиль Мансано ошибся, не засчитав год Артуро Видаля.Владимир Гранат: Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон«Ростов» подтвердил, что его защитник Владимир Гранат перейдет в «Рубин».«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Граната«Рубин» достиг с «Ростовом» договоренности о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната, сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Рыжиков: Уже соскучился по футболу, хочется поскорее надеть перчатки и бутсыГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем отпуске.Футболисты «Рубина» прошли медосмотрФутболисты «Рубина» вышли из отпуска и прошли медосмотр, сообщает официальный сайт казанской команды.Денис Попов: Не факт, что у Бердыева получится в «Рубине»Бывший нападающий московского ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в «Рубин».
Футбол
«Бавария» может заплатить за Толиссо 35 миллионов евро
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Игроки сборной Украины помогли остановить драку на стадионе в Тампере
Футбол
Муса может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче» или «Брайтоне»
Теннис
Остапенко заняла 12-е место в рейтинге WTA, Кербер осталась первой ракеткой мира
все новости
Марибор
Мариборкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости