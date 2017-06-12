«Рубин» сыграет на сборе в Австрии со словенским «Марибором»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Рубина», казанский клуб встретится со словенским «Марибором» в рамках подготовительного сбора.
Отмечается, что игра состоится 16 июня в Австрии.
Ранее сообщалось, что подопечные Курбана Бердыева 10 июня начнут первый сбор в Австрии, который продлится до 20 июня. Второй сбор пройдет с 25 июня по 8 июля.
Напомним, в минувшем сезоне команда заняла девятое место в таблице РФПЛ.
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