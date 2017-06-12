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ВИДЕО ДНЯ: Игроки сборной Украины помогли остановить драку на стадионе в Тампере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Украины и главный тренер команды Андрей Шевченко помогли остановить потасовку между фанатами и стюардами по окончании гостевого матча с финнами.

После финального свистка игроки украинской сборной подошли к сектору со своими болельщиками и поблагодарили их за поддержку. Когда футболисты уже направлялись в подтрибунное помещение, некоторые фанаты попытались прорваться на поле.

В результате между болельщиками и финскими стюардами завязалась потасовка. Увидев это, Андрей Шевченко подбежал к эпицентру событий и начал успокаивать зрителей. В этом ему помогли ряд футболистов.

Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до конца

Матч

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы

Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).

Состав

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)

Предупреждения:

Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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