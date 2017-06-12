ВИДЕО ДНЯ: Игроки сборной Украины помогли остановить драку на стадионе в Тампере
Футболисты сборной Украины и главный тренер команды Андрей Шевченко помогли остановить потасовку между фанатами и стюардами по окончании гостевого матча с финнами.
После финального свистка игроки украинской сборной подошли к сектору со своими болельщиками и поблагодарили их за поддержку. Когда футболисты уже направлялись в подтрибунное помещение, некоторые фанаты попытались прорваться на поле.
В результате между болельщиками и финскими стюардами завязалась потасовка. Увидев это, Андрей Шевченко подбежал к эпицентру событий и начал успокаивать зрителей. В этом ему помогли ряд футболистов.
Андрей Шевченко: Благодарен ребятам за то, что боролись и бились до конца
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция