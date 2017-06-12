ВИДЕО ДНЯ: Игроки сборной Украины помогли остановить драку на стадионе в Тампере

Футболисты сборной Украины и главный тренер команды Андрей Шевченко помогли остановить потасовку между фанатами и стюардами по окончании гостевого матча с финнами.

После финального свистка игроки украинской сборной подошли к сектору со своими болельщиками и поблагодарили их за поддержку. Когда футболисты уже направлялись в подтрибунное помещение, некоторые фанаты попытались прорваться на поле.

В результате между болельщиками и финскими стюардами завязалась потасовка. Увидев это, Андрей Шевченко подбежал к эпицентру событий и начал успокаивать зрителей. В этом ему помогли ряд футболистов.