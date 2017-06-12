«Зенит» сыграет в Австрии три контрольных матча

Стали известны подробности первого сбора «Зенита» под руководством Роберто Манчини, назначенного на пост главного тренера команды 1 июня.

Как сообщает Bobsoccer, сине-бело-голубые полетят в Австрию основным составом за исключением Игоря Смольникова и Юрия Жиркова, находящихся в сборной России, а также Михаила Кержакова, который восстанавливается после травмы. К сбору привлекут несколько футболистов из молодежного состава.

Источник отмечает, что решение по участию Артема Дзюбы в сборе будет принято после медицинского обследования, которое команда пройдет 13 и 14 июня. «Зенит» отправится в Австрию 15 июня и сыграет на сборе три товарищеских матча. Имена соперников не называются.

Напомним, первый сбор «Зенита» продлится до 27 июня. Первый официальный матч в сезоне 2017/2018 петербуржцы проведут на выезде против хабаровского СКА. Предварительная дата проведения встречи - 16 июля.

В сезоне 2016/2017 сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу выиграли Суперкубок России, заняли третье место в премьер-лиге и дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграли по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту».