Мэтт Мюррэй: Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли на старте карьеры – это невероятно

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в самом начале карьеры – это просто невероятно. Для меня это очень многое значит. На пути к этому чемпионству мы преодолели много трудностей, но все же сделали это, - заявил Мюррэй.

Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.