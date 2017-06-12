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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Мэтт Мюррэй: Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли на старте карьеры – это невероятно

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Два раза подряд выиграть Кубок Стэнли в самом начале карьеры – это просто невероятно. Для меня это очень многое значит. На пути к этому чемпионству мы преодолели много трудностей, но все же сделали это, - заявил Мюррэй.

Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).

Место и дата

12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция


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